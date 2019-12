Lazio, Di Canio: «Cataldi si sta ritagliando un ruolo importante da quando è tornato»

Lazio, Paolo Di Canio elogia Danilo Cataldi dopo la prestazione nella finale di Supercoppa contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport

Una prestazione da incorniciare: Danilo Cataldi è subentrato a Lucas Leiva al minuto 64′ e ha lasciato il segno nella finale di Supercoppa. Nella sua mezz’ora ha anche realizzato il gol dell’1-3: una punizione che ha sancito la fine del match. Dopo il suo ritorno a Roma in sordina, il numero 32 laziale partita dopo partita sta avendo sempre più peso nel gruppo. Per elogiare il giovane romano c’è anche Paolo Di Canio che ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

«Un applauso a Cataldi. Quando era a Genova in prestito, per un abbraccio a Pandev, fu massacrato. Tornò a Roma e nessuno lo voleva, gli ruppero anche le scatole in ritiro. Lui ha insistito da grande professionista, con gli attributi e ora si sta ritagliando un ruolo importante.»