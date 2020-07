Lazio, Di Bello arbitrerà il match con il Sassuolo: al Var Aureliano

Marco Di Bello di Brindisi arbitrerà Lazio-Sassuolo, match di domani all’Olimpico. Al Var ci sarà Aureliano. Queste le designazioni arbitrali che riguardano i biancocelesti per 32ª giornata di Serie A.

Sarà Marco Di Bello di Brindisi il direttore di gara di Lazio-Sassuolo, in programma domani allo Stadio Olimpico alle ore 17:30. Il fischietto pugliese ha già arbitrato per 12 volte i biancocelesti in Serie A. Il bilancio complessivo degli arbitraggi è di otto vittorie per Lazio, due pareggi e due sconfitte. L’ultima partita arbitrata da Di Bello è Parma-Lazio dello scorso inverno, vinta 1-0 dai biancocelesti. Gli assistenti saranno Galetto e Imperiale. Quarto uomo Di Marino. Al Var Aureliano, mentre Longo sarà l’Avar.