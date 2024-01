Lazio, derubata la casa di Klose: ecco a quanto ammonterebbe il furto. La polizia di Monaco di Baviera sta ora cercando testimoni

Brutta sorpresa per l’ex attaccante della Lazio, Miroslav Klose, il suo appartamento è stato svaligiato lo scorso 22 dicembre. Come riporta Bild, il furto ammonterebbe a circa 100mila euro ed è avvenuto nell’appartamento che il tedesco ha in affitto a Monaco di Baviera.

Il furto è stato confermato dall’agente di Klose: i ladri hanno rubato contanti e oggetti di valore. Secondo quanto accertato dalla polizia, gli autori del reato sono entrati nell’appartamento attraverso una finestra. La polizia sta ora cercando testimoni del furto.