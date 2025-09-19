Lazio, sprint ‘finale’ verso il derby: le ultime dall’infermeria e le mosse di Sarri

Lazio, sprint ‘finale’ verso il derby: le ultime dall’infermeria e le mosse del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri

Con la seduta del giovedì ormai archiviata, la Lazio entra nella fase calda della preparazione in vista del derby contro la Roma di domenica. Restano soltanto due allenamenti per definire la formazione, e il tecnico Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste dal 2021 e noto per il suo calcio organizzato e verticale, lavora per recuperare quanti più giocatori possibili.

Buone notizie arrivano da Taty Castellanos, attaccante argentino classe 1998, che per il secondo giorno consecutivo si è allenato in gruppo. L’ex Girona aveva accusato un affaticamento all’adduttore nella sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma la sua presenza nel derby non sembra in dubbio. Situazione più delicata per Nicolò Rovella, centrocampista ex Monza e Juventus, alle prese con fastidi pubici: anche oggi ha svolto lavoro differenziato e resta in dubbio, nonostante la speranza dello staff tecnico di riaverlo in gruppo già domani.

Sul fronte Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di grande esperienza, gli esami strumentali hanno confermato la completa guarigione dal problema muscolare. Tuttavia, come dichiarato da Sarri in conferenza stampa, il giocatore non si sente ancora pronto per il rientro. La sua situazione verrà monitorata giorno per giorno per valutare un’eventuale convocazione.

Restano indisponibili Patric, difensore spagnolo vicino al rientro, e Manuel Lazzari, terzino destro che ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro. Lunga assenza invece per Samuel Gigot, difensore francese operato alla caviglia in patria, dove proseguirà la riabilitazione.

Oltre alle questioni legate all’infermeria, Sarri dovrà sciogliere due nodi di formazione: la maglia da mezzala sinistra e quella di esterno destro d’attacco. In mediana, il giovane Belahyane insidia Dele-Bashiru, mentre nel reparto offensivo Pedro, attaccante spagnolo campione d’Europa e del mondo, punta a scalzare Matteo Cancellieri. In alternativa, il danese Gustav Isaksen potrebbe essere impiegato a gara in corso per dare freschezza e velocità.

Con il derby alle porte, la Lazio si gioca non solo tre punti, ma anche una fetta importante di morale e fiducia per il prosieguo della stagione.