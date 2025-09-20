Lazio, il derby come crocevia? Lotito torna allo stadio per sostenere Sarri e la squadra

Lazio, il derby è già un crocevia? Lotito torna allo stadio per sostenere Sarri e la squadra per la super sfida contro la Roma

La stagione della SS Lazio è iniziata in salita: due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato hanno acceso il campanello d’allarme in casa biancoceleste. Ora, però, all’orizzonte c’è il primo derby della stagione, una sfida che va oltre i tre punti in palio e che può rappresentare la svolta psicologica per il gruppo guidato da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato.

L’atmosfera a Formello, quartier generale della Lazio, è carica di tensione ma anche di determinazione. La priorità è rialzare la testa in una delle partite più sentite dell’anno, in uno Stadio Olimpico che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto. I tifosi biancocelesti, come sempre, saranno il dodicesimo uomo in campo, pronti a sostenere la squadra per tutti i 90 minuti.

Il ritorno di Lotito: segnale forte alla squadra

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, sugli spalti tornerà anche Claudio Lotito, presidente e proprietario del club, assente nelle prime tre gare ufficiali della stagione. Il patron biancoceleste farà tappa a Formello alla vigilia del match per caricare personalmente i giocatori, prima di prendere posto in tribuna il giorno della partita.

L’incontro tra Lotito e Sarri avverrà a distanza di due mesi dall’ultima volta, in un momento cruciale per il futuro immediato della squadra. La loro riunione, a poche ore dal fischio d’inizio, assume un significato simbolico: compattezza e unità d’intenti per affrontare la sfida più importante finora.

Un derby che vale più di tre punti

Il derby di Roma non è mai una partita come le altre. Per la Lazio, vincere significherebbe non solo riscattare un avvio di stagione complicato, ma anche rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Sarri, che ha costruito la sua carriera su un’idea di gioco precisa e spettacolare, sa bene che in queste gare contano anche grinta, concentrazione e gestione emotiva.

Con il ritorno del presidente, il sostegno incondizionato dei tifosi e la voglia di rivalsa della squadra, la Lazio si prepara a vivere un derby che potrebbe segnare la svolta della stagione.