Lazio, ancora sbornia derby: giocatori in discoteca e Sarri organizza la cena. I biancocelesti si godono la stracittadina

Come raconta Il Messaggero dopo il derby la Lazio ha passato una notte di baldoria al solito “Toy” in pieno centro. Qualche ora in discoteca per celebrare un successo che ha restituito enorme entusiasmo dopo l’eliminazione in Conference League.

Domenica Sarri ha concesso alla squadra due giorni di riposo, per se stesso a Castelfranco. Al rientro festeggerà il derby con una semplice cena con il suo staff tecnico e un brindisi sobrio.