Lazio, Delio Rossi: «Si parla di Ioannidis per il dopo Immobile? Ecco cosa ne penso». Le parole dell’ex allenatore

L’ex allenatore della Lazio Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del derby tra Roma e Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Non ritengo Luis Alberto una mezzala classica ma nemmeno un trequartista d’inserimento. Per me è un giocatore di grande tecnica anche se non velocissimo. Tende molto a venire incontro come un costruttore di gioco, potrebbe diventare uno dei due davanti alla difesa. Farlo giocare sotto punta potrebbe essere però una soluzione senza farlo rincorrere troppo gli avversari. Chi l’ha sfruttato meglio è stato Inzaghi ma giocavano a 5 e c’era Leiva che dava equilibrio. In questo momento la Lazio non ha calciatori d’inserimento. Forse Kamada ma anche lui mi sembra un Luis Alberto, si muove senza palla ma fuori tempo ancora. Kamada non è quello che abbiamo visto, bisogna capire perché ha faticato così tanto. Immobile deve ritrovare la condizione fisica. Fa fatica. Non è mai stato un calciatore tecnico, gioca sui tempi, sulla rapidità e sono cose che ora gli mancano. Si parla di Ioannidis per il dopo Immobile? Non è adatto a sostituire un giocatore così. Ma la Lazio secondo me domani ha tre eccellenze in meno perché anche Lazzari ha la sua valenza con questo sistema di gioco, meno con quello precedente. Provedel è il calciatore che ha fatto meglio. Tecnicamente parte avanti la Roma ».