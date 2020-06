Delio Rossi: «Scudetto alla Lazio? Me lo auguro! Spero continui il trend»

Lazio, Delio Rossi – ex allenatore biancoceleste – ha commentato la corsa verso lo Scudetto della squadra d’Inzaghi

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha commentato la corsa allo Scudetto della sua ex squadra e del testa a testa con la Juve. Ecco le sue parole per Calciomercato.it:

«Scudetto alla Lazio? Me lo auguro soprattutto per la bellezza del campionato. La Lazio prima della pandemia era riuscita sul campo ad annullare il gap tecnico con Juventus e Inter. I biancocelesti hanno perso il vantaggio di giocare una volta a settimana, le altre hanno una rosa più competitiva a mio avviso. M’auguro che continui il trend positivo della Lazio».