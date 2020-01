Lazio, Delio Rossi: «Ho sempre allenato vivendo la passione dei tifosi»

Lazio, Delio Rossi ha parlato della sua carriera da allenatore e di come l’ha gestita finora ai microfoni di ItalPress.it

Ne ha visti tanti di Derby così ed è entrato a far parte della storia della stracittadina come allenatore biancoceleste: Delio Rossi ha lasciato un segno indelebile tra le fila laziali. Non a caso infatti domani il Derby cadrà proprio nel giorno del suo sessantesimo compleanno. Il mister, rimasto senza panchina dopo l’esperienza a Palermo, ha parlato del suo lavoro ai microfoni di ItalPress:

≤Ho sempre cercato di fare questo mestiere. Immedesimandomi nei tifosi e vivendolo con passione e trasparenza: gli altri allenatori sono più bravi, io non sono mai riuscito a portare una maschera. Se tornerò ad allenare? So fare solo questo, non posso riciclarmi in altra maniera. Ho dedicato la mia vita al calcio. C’e’ qualche situazione in ballo: vedremo se si presenterà l’occasione per dimostrare ancora le mie capacità≥.