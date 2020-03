Lazio, Delio Rossi: «Non si possono cambiare le regole in corsa. Il campionato va ripreso in qualsiasi modo»

Lazio, l’ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ha detto la sua in merito alla ripresa del campionato e degli allenamenti

La speranza è che si possa tornare a giocare e questo significherebbe anche la vittoria contro il coronavirus. Intanto la Lazio ha fissato la ripresa degli allenamenti per lunedì. Delio Rossi ha detto la sua in merito ai microfoni di TMW.

«Qualsiasi cosa succeda, questo campionato va ripreso. Se c’è da aspettare settembre o l’anno prossimo si farà così. Bisogna prendere tempo. Play-off? Stiamo vivendo una situazione anomala, mai accaduta prima neanche in tempo di guerra. Se comunque inizi un torneo in un certo modo non puoi cambiare le regole in corsa. non si può».

ALLENAMENTI – «Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, conosco Lotito e bisogna saper leggere tra le righe. Forse c’è uno scopo dietro, magari c’è la volontà di far mettere a sedere i giocatori per parlare di quelle soluzioni che discutevamo prima. La vedo così, la Lazio non è l’unica a riprendere gli allenamenti senza un motivo».