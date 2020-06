Lazio, Delneri: «Se calano d’intensità occhio all’Inter»

L’allenatore Luigi Delneri si è espresso sulla corsa Scudetto e sul possibile inserimento dell’Inter ai danni della Lazio

Lazio e Juventus, alla ripresa della Serie A, lotteranno per lo Scudetto, ma occhio all’Inter. L’allenatore Luigi Delneri, ai microfoni di TMW Radio, ha espresso il suo parere in merito.

Ecco le sue parole: «I nerazzurri hanno fatto un buon campionato, sta cercando di inculcare la propria mentalità. Se non trova una Lazio in forma splendida è secondo, non troppo lontano, nella scia di chi negli scorsi anni i campionati li ha stracciati, tranne per quell’anno di Sarri con il Napoli. Già stare dietro alla Juve è un ottimo risultato, ma l’Inter ha le caratteristiche per lottare e rientrare, dodici partite non sono pochissime. Chiaro che davanti devono sbagliare, magari per lo Scudetto non ce la fa ma può dare fastidio alla coppia davanti, è l’unica».