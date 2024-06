Lazio, definita la prima amichevole dei biancocelesti ad Auronzo: i dettagli

Lazio, nonostante manchi un mese il club ha definito la prima amichevole che disputerà nel ritiro estivo: i dettagli

A tenere banco in casa Lazio è la situazione legata al nome di colui che prenderà il posto di Tudor, con Baroni in pole position nonostante la reazione burrascosa dei tifosi. Il club però è a lavoro già per il ritiro estivo di Auronzo di Cadore.

Il 18 Luglio infatti, il club biancoceleste affronterà il Trapani fresca di promozione in C e della vittoria di categoria in Coppa Italia. Il test è stato fortemente voluto dal club siciliano nonchè tifoso biancoceleste Valentini