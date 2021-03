Lazio, la dedica social per le presenze di Radu: «400 volte Stefan!» FOTO

La Lazio ha voluto celebrare con un post sul proprio profilo Twitter le 400 presenze di Stefan Radu con l’aquila sul petto

Ieri sera la Lazio è uscita a testa alta dalla Champions League, fornendo una prestazione di coraggio e di orgoglio contro i campioni del Mondo del Bayern Monaco. I biancocelesti sono stati sconfitti per 2-1, ma ce l’hanno comunque messa tutta. Inoltre, ieri è stata una serata speciale anche per un giocatore, che da ormai 13 anni gioca con l’aquila sul petto.

Stiamo parlando di Stefan Radu, che nella gara di ritorno contro i bavaresi ha raggiunto le 400 presenze in biancoceleste. Per questo, il club ha voluto celebrarlo sui social: «400 volte Stefan Radu!» ha scritto la Lazio sul proprio profilo Twitter ufficiale. Adesso, manca solamente una presenza per raggiungere in testa alla classifica all-time l’ex capitano Giuseppe Favalli.