Lazio, la dedica di Gila alla fidanzata per il suo compleanno -FOTO. Il romantico post social del giocatore biancoceleste

Mario Gila, difensore della Lazio ha voluto fare gli auguri di compleanno alla sua fidanzata Eleonora anche sui social e si è lasciato andare a una dolce dedica: “Tanti auguri amore mio!!! Sono contentissimo d’essere vicino a te per festeggiarli, grazie per tutto quello che fai per me e per noi. Per tanti anni insieme a te. TI AMO”.