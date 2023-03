Lazio, deciso il sostituto di Bianchessi: tutti i dettagli

La Lazio ha deciso il sostituto di Mauro Bianchessi come responsabile del settore giovanile: sarà Alberto Bianchi

Importante novità rivelata da Il Messaggero sul futuro del settore giovanile della Lazio. Il club biancoceleste infatti avrebbe già individuato l’erede di Mauro Bianchessi che lascerà il club dal prossimo mese di maggio.

Lotito ha scelto Alberto Bianchi, uomo vicino a Fabiani, è già tutto deciso. Si tratta di un ex difensore centrale che ha passato tutta la carriera in Serie C con le ultime due stagioni alla Salernitana, dove si è incrociato proprio con l’attuale dg di Lazio Primavera e Women.