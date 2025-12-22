Lazio, le decisioni del Giudice Sportivo! Guendouzi out per squalifica: pubblicato il referto completo

Lazio, ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo: Guendouzi squalificato. Diffuso il referto completo del direttore di gara

Sono state ufficializzate le decisioni del Giudice Sportivo relative all’ultima giornata di Serie A, ancora da completare con le gare rinviate per la Supercoppa Italiana. Il referto include le valutazioni disciplinari maturate nel turno appena disputato.

Tra queste figura la conferma delle ammonizioni ricevute da Guendouzi, Gila, Romagnoli e Pedro durante Lazio‑Cremonese, match terminato 0-0. La situazione più rilevante riguarda Guendouzi, che era diffidato e sarà costretto a saltare la prossima sfida contro l’Udinese.

Il francese è stato sanzionato con una giornata di squalifica “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, trattandosi della sua quinta ammonizione stagionale. Una perdita pesante per la Lazio in vista del prossimo impegno di campionato.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

