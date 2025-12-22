 Lazio, le decisioni del Giudice Sportivo! Guendouzi out per squalifica: pubblicato il referto completo
Guendouzi Lazio
As Roma 21/09/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Lazio, ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo: Guendouzi squalificato. Diffuso il referto completo del direttore di gara

Sono state ufficializzate le decisioni del Giudice Sportivo relative all’ultima giornata di Serie A, ancora da completare con le gare rinviate per la Supercoppa Italiana. Il referto include le valutazioni disciplinari maturate nel turno appena disputato.

Tra queste figura la conferma delle ammonizioni ricevute da Guendouzi, Gila, Romagnoli e Pedro durante Lazio‑Cremonese, match terminato 0-0. La situazione più rilevante riguarda Guendouzi, che era diffidato e sarà costretto a saltare la prossima sfida contro l’Udinese.

Il francese è stato sanzionato con una giornata di squalifica “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, trattandosi della sua quinta ammonizione stagionale. Una perdita pesante per la Lazio in vista del prossimo impegno di campionato.

