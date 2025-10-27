Lazio, arriva la decisione del Giudice Sportivo dopo la partita contro la Juventus! Ecco il resoconto nel day after

Lazio, sono ormai ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo dopo la partita vinta per 1-0 contro la Juventus. I dettagli

L’ottava giornata di Serie A si è chiusa con un risultato di grande rilievo: la Lazio ha superato la Juventus allo Stadio Olimpico. A decidere l’incontro è stato il gol di Basic, che ha consegnato i tre punti ai biancocelesti e, allo stesso tempo, ha segnato la fine dell’avventura di Igor Tudor sulla panchina bianconera.

Parallelamente, il giudice sportivo ha reso note le proprie decisioni riguardo alle dieci partite disputate nel weekend. Per la Lazio sono state confermate le ammonizioni a carico di Guendouzi, Lazzari e Derkum, con conseguenze diverse per ciascuno dei protagonisti coinvolti.

Per il dirigente biancoceleste e per il terzino si tratta del primo cartellino giallo stagionale, mentre per Guendouzi è già il secondo in questo avvio di campionato. Un dettaglio che potrebbe pesare nel prosieguo della stagione, considerando l’importanza del centrocampista francese nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri.

