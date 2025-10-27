Lazio Juventus, arriva la decisione dell’Aia su Colombo! L’arbitro sarà fermato dopo la performance del match dell’Olimpico

 Lazio Juventus, arriva la decisione dell'Aia su Colombo!
Napoli-Lazio serie A
Db Napoli 02/09/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Andrea Colombo

Lazio Juventus, arriva la decisione dell’Aia su Colombo! L’arbitro non sarà designato per le partite di Serie A e B dopo il match di ieri

La Lazio-Juventus che ha chiuso l’ottava giornata di campionato ha lasciato un segno negativo non solo per le squadre in campo, ma anche per la gestione dell’arbitro Andrea Colombo. La sua direzione della partita è stata criticata pesantemente, con numerosi errori che hanno influito sul corso della sfida. L’AIA ha deciso di fermarlo, escludendolo da qualsiasi designazione per partite di Serie A e Serie B.

Uno degli episodi più controversi è stato il fallo su Guendouzi da parte di McKennie: l’arbitro non ha fischiato il contatto e, soprattutto, ha omesso di estrarre il secondo giallo per il centrocampista della Juventus, che sarebbe stato meritatamente espulso. Un altro errore grave è stato il mancato intervento sul possibile rigore per la Juventus, con Mario Gila che ha avuto un contatto con Francisco Conceicao in area di rigore. Anche in questo caso, Colombo ha lasciato correre senza intervenire.

La sua gestione della partita è stata giudicata insufficiente e ha suscitato numerose polemiche, portando l’AIA a fermarlo per un turno. Una decisione che dimostra quanto la direzione di gara non sia stata all’altezza della situazione e che ha avuto ripercussioni anche sul suo futuro nelle designazioni per le partite dei campionati di massima serie.

