Lazio, che attesa all’Olimpico! E’ tutto pronto per un debutto speciale dopo settimane di allenamento

Lazio, cresce l’attesa all’Olimpico: dopo settimane di preparazione tutto pronto per un debutto davvero speciale

All’Olimpico, in occasione della sfida contro la Cremonese, potrebbe arrivare il momento tanto atteso del debutto di Flaminia. La Lazio mantiene ancora il massimo riserbo, come riportato dal Corriere dello Sport, ma i progressi mostrati nell’ultima settimana — documentati anche sui canali ufficiali del club — lasciano aperta la possibilità che la nuova aquila biancoceleste spicchi il suo primo volo davanti a circa 40 mila tifosi.

Se questo primo passo dovesse concretizzarsi, Flaminia potrebbe in futuro seguire il percorso tracciato da Olympia, di cui ha raccolto l’eredità. La nuova mascotte potrebbe infatti diventare protagonista delle numerose iniziative benefiche organizzate dalla società, consolidando il suo ruolo non solo simbolico ma anche sociale.

L’ultima iniziativa si è svolta al Policlinico Umberto I, dove Unicef Italia e Clementoni hanno consegnato ai bambini ricoverati i kit del “Regalo sospeso”. All’evento erano presenti anche Basic, Isaksen e il giovane Farcomeni, a testimonianza dell’impegno costante della Lazio nel sociale, un impegno che presto potrebbe coinvolgere anche Flaminia.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

