Lazio, De Zerbi: «Juve favorita, ma attenzione ai biancocelesti»

L’attuale allenatore del Sassuolo De Zerbi si è espresso sulla lotta scudetto che vede protagoniste Juventus, Lazio ed Inter

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Roberto De Zerbi ha parlato della corsa scudetto tra Juve, Lazio ed Inter, indicando anche una favorita per la vittoria finale.

«La Juve è in vantaggio, perché ora ha più punti. Ma Lazio e Inter sono in gioco. E’ un torneo troppo anomalo. Le partite ogni tre giorni possono stravolgere ogni previsione di buon senso. Lazio in difficoltà? Non è vero, perché prima andava bene visto che giocava una volta a settimana. Dobbiamo convincerci che tutto sarà imprevedibile».