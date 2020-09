I complimenti di De Rossi per Inzaghi: «Non pensavo diventasse così bravo»

De Rossi ha elogiato mister Simone Inzaghi. Durante il Premio Calabrese, l’ex giallorosso si è complimentato con il tecnico della Lazio

A margine del Premio Calabrese, Daniele De Rossi – ex pilastro della Roma – ha commentato il suo ipotetico futuro da allenatore ed elogiato Inzaghi. Ecco le sue parole ai giornalisti presenti all’evento:

«Io allenatore predestinato? Negli anni si è detto di tanta gente che poi non è arrivata, mentre hanno fatto grandi cose allenatori al quale non davi una lira. Ad esempio Simone Inzaghi non pensavo potesse diventare così bravo. Gattuso lo stesso, invece ha fatto grandi cose anche sotto il profilo del gioco».