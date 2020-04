Lazio, De Martino: «Formello il centro più performante d’Italia, complimenti alla società»

Il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, ha fatto il punto sulla rivoluzione attuata al Centro sportivo di Formello

Il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, è intervenuto a Lazio Style Radio per parlare del Centro sportivo di Formello che, oggi, ‘compie’ 23 anni:

«Stiamo leggendo tutte le varie possibilità per riprendere, sicuramente si sta andando un orizzionte di ripresa con modalità che vedremo in seguito. Formello? Abbiamo fatto un lungometraggio per raccontare la rivoluzione del Centro Sportivo, ha cambiato volto, vi faremo tra qualche settimana il video completo con tutti i settori. Veramente, è qualcosa di fantastico. Stamattina ne abbiamo lanciato un minuto sui social per raccontare la ristrutturazione. Parliamo del centro più performante in Italia, ogni area è stata rivoluzionata. La Società merita i complimenti per il lavoro, ogni anno la Lazio alza la propria asticella».

«Un altro aspetto importante è stato quelo di unire il settore giovanile alla prima squadra, così da poter controllare tutta l’area. Abbiamo inoltre provveduto ad una sanificazione completa della struttura. La Lazio è stata la prima a fermare gli allenamenti e nessun calciatore biancoceleste ha lasciato Roma nell’ultimo mese».