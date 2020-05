Lazio, De Martino: «La Coppa Italia vinta contro la Samp ha un valore enorme»

Lazio, le parole del responsabile della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino che ricorda la Coppa Italia del 2009

Undici anni fa la Lazio alzava al cielo la Coppa Italia battendo la Sampdoria all’Olimpico. Il responsabile della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per ricordare quella serata.

«Il trofeo vinto undici anni fa contro la Sampdoria ha avuto un sapore particolare, è stata la prima coppa dell’era Lotito, una vittoria fortemente ottenuta dopo i sacrifici compiuti dal presidente sin dall’acquisto del club di un lustro precedente. Cominciare ad essere competitivi rappresentava un aspetto importante. Alzare al cielo la Coppa Italia davanti al nostro pubblico fu splendido, quella sera all’Olimpico non c’era un posto libero. In città c’era grande carica per questa prima finale della nuova Lazio. La TIM Cup vinta con la Sampdoria ha un valore enorme. Cominciava quella sera un percorso importante, eravamo arrivati meritatamente alla finale, poi il successo finale giunse ai calci di rigore».