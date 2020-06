Lazio, De Cosmi: «Giocando ogni tre giorni c’è bisogno del contributo di tutta la rosa»

Roberto De Cosmi, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha detto la sua sulla ripresa del campionato da parte dei biancocelesti

L’ex allenatore delle giovanili della Lazio, Roberto De Cosmi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua su quanto sarà importante l’apporto di tutta la rosa alla ripresa del campionato. Ecco le sue parole:

«I giocatori come Cataldi saranno fondamentali giocando ogni tre giorni. Danilo ha dimostrato di essere cresciuto e maturato negli anni, ritagliandosi uno spazio importante grazie anche al lavoro che la Lazio ha fatto con lui. La sua duttilità sarà fondamentale per Inzaghi. Saranno tutti coinvolti giocando ogni tre giorni. Penso a Vavro che sta studiando da centrale dominante, e nonostante non sia facile scalzare Acerbi, lo slovacco si è calato al meglio nella parte e darà il suo contributo. Lo stesso vale per i giovani come Anderson che ha dimostrato coraggio ogni volta che è stato impiegato, e Armini: Nicolò è giovane, ma la sua voglia e il suo coraggio gli permetteranno di avere chances di giocare anche da quinto a destra come lo sta provando Inzaghi».