Lazio, De Cosmi: «La solidità del gruppo di Inzaghi non si è persa!»

Lazio, De Cosmi ha detto la sua in merito alla ripresa del campionato e alla squadra di mister Simone Inzaghi

La Lazio scalpita per riniziare il campionato. La squadra di mister Inzaghi ha voglia di riprendere da dove aveva interrotto. Ecco le parole di De Cosmi in merito ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Il gruppo della Lazio è importante per centrare l’obiettivo stagionale. Il pubblico sicuramente mancherà, in questa stagione è stato l’uomo in più. La solidità del gruppo di Inzaghi non si è persa, è questo quello che conta. Lo staff di Simone ha fatto lavorare bene i giocatori anche da casa, nonostante non sia la stessa cosa rispetto al campo. Sarà l’aspetto mentale a fare la differenza. Vedremo cosa deciderà la Uefa e il governo sulla ripresa del campionato».