Lazio, De Cosmi: «I biancocelesti hanno tutto per continuare a volare»

Lazio, le parole di De Cosmi sul momento dei biancocelesti e sui prossimi impegni della squadra di Inzaghi

Solo una settimana fa la vittoria della Supercoppa. Ora la Lazio è attesa dal Brescia alla ripresa del campionato. Ecco le parole di De Cosmi, ai microfoni di Lazio Style Radio, in merito.

«La sosta arriva al momento giusto, ora la squadra potrà riposare. La Supercoppa è stata la ciliegina sulla torta. La Lazio vola sui binari giusti, con umiltà e consapevolezza. Inzaghi sta valorizzando le risorse che ha a disposizione, l’ambiente vive il tutto con positività e competenza. L’atteggiamento è stato finora importante, ora i biancocelesti si godono il meritato riposo».

«Battere due volte in quindici giorni la Juventus in modo netto sembrava impossibile, la squadra ha imparato dagli errori passati. Sicuramente è scattato qualcosa a livello mentale, questo gruppo ha sempre voglia di crescere e maturare, con un senso di appartenenza molto importante. Hanno tutto per continuare a volare. Società e staff tecnico la pensano alla stessa maniera. Quando ci sono certezze ed organizzazione, il calciatore rende al massimo».