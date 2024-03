Lazio, De Biasi: «Con Sarri problema strutturale, Tudor? Non so se otterrà quel risultato» Le parole dell’ex tecnico dell’Albania

Cosi Gianni De Biasi, ex tecnico dell’Albania, ha parlato ai microfoni di Notizie.com:

«Napoli, Fiorentina e Lazio sono fuori dalla lotta Champions e devono lottare con l’Atalanta per un posto in Europa. Non mi aspettavo le dimissioni di Sarri. E’ sempre difficile che il tecnico faccia un passo indietro. Vuol dire che c’era qualcosa di non sanabile e sono certo che Maurizio lo ha fatto per la squadra. Tudor? Se la Lazio ha fatto pochi punti significa che avrà qualche problema strutturale. Magari con il nuovo allenatore riusciranno ad ottenere qualche risultato migliore, ma non credo che riusciranno a cambiare radicalmente la propria stagione»