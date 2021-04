Lazio, il dato sull’età media: è la più alta nei 5 maggiori campionati europei

Che la rosa della Lazio fosse da svecchiare, era già un dato di fatto. La stessa società si è posto come obiettivo un ringiovanimento già a partire dalla prossima stagione, vista l’età media piuttosto alta dei biancocelesti.

La conferma arriva da Opta, che in un articolo analizza l’età media delle squadre in Europa. La squadra di Inzaghi è la più ‘anziana’ nei maggiori campionati europei, se si considerano gli 11 calciatori iniziali: ben 29 anni e 307 giorni, con nessun giocatore under 23 schierato.

29y 307d – #Lazio have the oldest average starting XI age across the top 5 Euro Leagues this season, selecting no player under 23 this season in Serie A. Aged.@OptaAnalyst looks at the clubs are leading the way with the development of young players: https://t.co/avAQlyni2h

— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 8, 2021