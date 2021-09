La Lazio e l’allergia al pari in trasferta: a Torino per allungare la striscia

La Lazio non pareggia in trasferta da ben 13 partite: l’obiettivo di Sarri è quello di tornare alla vittoria

La Lazio di Maurizio Sarri arriva all’Olimpico di Torino con un obiettivo ben chiaro in testa: tornare alla vittoria dopo i due passi falsi con Milan e Cagliari in campionato e la cocente sconfitta col Galatasaray in Europa League. Il tecnico toscano, in questo senso, si affida anche alla cabala.

I biancocelesti infatti non pareggiano in trasferta da ben 13 partite, avendo raccolto 5 vittorie e 8 sconfitte, cinque delle quali nelle ultime 6 più recenti.