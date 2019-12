Vincenzo D’Amico, ex Lazio, ha parlato del momento in casa biancoceleste

Vincenzo D’Amico, ex Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto.

PARLA D’AMICO – «Sogno di vedere la Lazio campione d’Italia, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Ha davanti due corazzate che al momento sono superiori. I biancocelesti sono una squadra che gioca un gran calcio, ma se si fermano due giocatori, diventa una compagine normale. Le altre due no. Negli undici può vincere contro Juve e Inter, ma nell’arco di un campionato non ce la puoi fare solo con 14-15 elementi».