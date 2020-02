Lazio Inter, D’Amico: «Ha vinto la squadra più forte, poche scusanti»

L’ex attaccante della Lazio ha commentato la vittoria sull’Inter che porta i biancocelesti a meno uno dalla vetta

La Lazio vince contro l’Inter e vola sempre più in alto in classifica, portandosi ad un punto dalla capolista.

Vincenzo D’Amico ha vinto il primo Scudetto della storia dei biancocelesti e sa benissimo cosa significa posizionare un mattone alla volta per arrivare al risultato finale. Anche per questo l’ex attaccante è intervenuto a TMW Radio dicendo: «Cosa penso della partita? Direi di aspettare la prossima campagna acquisti e comprare altri giocatori per l’Inter. Inzaghi ha fatto quello che doveva fare, così come Conte. Non so quale tra le due sia la più forte, ma di sicuro i nerazzurri avrebbero potuto fare qualcosa di più di quello che abbiamo visto. Soprattutto Lukaku e Lautaro. La Lazio ha meritato perché ha giocato meglio e perché gli ospiti hanno invece giocato sotto le loro possibilità. Il mister salentino ora darà la colpa come al solito ai giocatori, alla qualità della rosa. Ma in realtà ha poche scusanti. Ha vinto la Lazio, che si è dimostrata più forte».