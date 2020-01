Lazio, D’Amico: «Immobile sta segnando tanto, bene per la Nazionale!»

Vincenzo D’Amico, ex giocatore della Lazio del primo scudetto, ha fatto il punto sulla Serie A e sulla lotta scudetto

Vincenco D’Amico, ex giocatore della Lazio di Maestrelli, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio pe rfare il punto sul momento della Serie A:

«In tanti ci aspettavamo il Napoli tra le prime quattro ma ora sarà difficilissimo entrare in Champions. Con Lazio e Atalanta che vanno così forte e la Roma credo sia impossibile anche l’Europa League. I protagonisti? Ilicic è straordinario, fa tutto con grande facilità. È difficile dire chi sia stato il personaggio del weekend. Bene Belotti e Immobile, soprattutto per la Nazionale. Stanno segnando tanto. Scudetto? Inter e Juventus hanno dimostrato di essere due carri armati».