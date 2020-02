Lazio, D’Amico: «Domenica? L’Inter sarà diversa dalla partita col Napoli»

Lazio, le parole di Vincenzo D’Amico sulla sfida di domenica prossima contro l’Inter ai microfoni di TMW Radio

Manca sempre meno a Lazio-Inter che è molto di più di un semplice Big match di Serie A: la sfida dell’Olimpico ha il profumo di scudetto con le due squadre al primo e secondo posto con un punto di distacco l’una dall’altra. L’ex biancoceleste Vincenzo D’Amico ha detto la sua sulla partita di domenica ai microfoni di TMW Radio:

«Ci sarà la Lazio che non sa fare la partita che ha fatto il Napoli. La Lazio è propositiva, ha giocatori che possono capovolgere il gioco in un attimo. Non credo che Inzaghi adotti la stessa tattica del Napoli di ieri sera. Ma sarà anche un’Inter differente. Vedremo la stessa Inter della sfida contro il Napoli in Coppa Italia? No, è un’altra storia. Con il Milan si è visto un primo tempo straordinario dei rossoneri, poi nella ripresa l’Inter ha ritrovato subito il gol e l’entusiasmo, vincendo meritatamente. Domenica sarà diverso, ci si rituffa in campionato con altri stimoli. Vedremo un’altra Inter».