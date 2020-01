Lazio, D’Amico: «I biancocelesti stanno meglio rispetto alla Roma»

Vincenzo D’Amico è stato intervistato da TMW Radio e gli è stato chiesto un parere sul derby che la Lazio giocherà domenica

L’ex attaccante della Lazio, con cui ha vinto lo Scudetto targato Banda Maestrelli, è rimasto attaccato ai colori biancocelesti e per questo oggi è stato intervistato da TMW Radio per un parere sul derby di domenica.

D’Amico, durante la trasmissione Maracanà, ha detto: «A mio parere sta meglio la Lazio, di solito però lo vince chi è in sofferenza. E’ favorita la prima squadra della Capitale però, è in condizioni migliori e gioca un gran calcio. Temo la partita perché la Roma è una grande squadra, ma sono tranquillo sulle possibilità dei biancocelesti. La squadra di Inzaghi ha dimostrato negli ultimi tre mesi di essere più esperta, non mi preoccupa questo. Giocherà con la massima determinazione. I giallorossi passano per una squadra a cui mancano tanti giocatori ma chi è fuori non è titolare, a parte Zaniolo. Rimangono comunque una grande squadra».