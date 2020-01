Lazio, D’Amico: «L’arrivo di Giroud porterebbe entusiasmo alla squadra»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Vincenzo D’Amico sulla trattativa del momento su Giroud ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Mancano sempre meno ore alla chiusura del mercato: questa sessione invernale della Lazio si è infuocata proprio negli ultimi due giorni intorno al nome di Olivier Giroud. Il Chelsea però manterrà l’attaccante francese visto il mancato arrivo di un suo sostituto. L’ex biancoceleste Vincenzo D’Amico ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com sull’affare del momento:

«Giroud non è nei miei sogni. Non è il Klose di qualche anno fa, ma potrebbe diventarlo. E’ questione di entusiasmo. L’arrivo di Giroud porterebbe entusiasmo alla squadra. La gente ha bisogno di entusiasmarsi e sarebbe comunque giusto per questo. Io prenderei anche un vice-Lulic.»