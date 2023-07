Lazio, dall’Inghilterra alla Spagna: le tappe del pre campionato per i ragazzi di Maurizio Sarri

Farà ritorno a Formello nella giornata di domani la Lazio, dove ricomincerà il lavoro in vista delle ultime amichevoli pre campionato.

Come riportato da il Corriere dello Sport, i biancocelesti si riuniranno nel pomeriggio nel quartier generale e riprenderanno l’allenamento anche martedì. La partenza per l’Inghilterra è fissata a mercoledì, dove affronteranno l’Aston Villa in amichevole giovedi 3 agosto, mentre quella per la Spagna a venerdì, per affrontare il Girona il 6. Terminate le amichevoli in Europa, le aquile faranno rientro in Italia e chiuderanno il giro di amichevoli affrontando il Latina, ultimo match estivo in programma il 13 agosto.