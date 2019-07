Lazio, da Leiva a Strakosha: il punto della situazione sugli infortunati

Leiva, Marusic, Durmisi e non solo: ecco tutti gli infortunati in casa Lazio, le loro condizioni ed i tempi di recupero

Infortunati Lazio / Terminato la prima fase del ritiro ad Auronzo di Cadore, la Lazio si appresta a partire verso Marienfeld, non prima di qualche giorno d’allenamento a Formello. Mercoledì, infatti, la squadra si ritroverà nel proprio quartier generale. Quella sarà l’occasione anche per fare il punto della situazione sugli infortunati e sui tempi di recupero. Lucas Leiva, per esempio, ha tenuto tifosi ed addetti ai lavori in ansia per giorni, per lui si ipotizzava una lesione, che però non ha avuto conferma negli esami a cui il brasiliano si è sottoposto. Negli ultimi giorni di ritiro, l’ex Liverpool ha iniziato a lavorare in modo differenziato, ed è presumibile che entro breve verrà riaggregato in squadra. Stesso discorso per Marusic che Durmisi, che probabilmente non partiranno alla volta di Marienfeld. Il primo ha subito una distorsione al ginocchio e non si è mai allenato ad Auronzo di Cadore, il secondo è fuori per uno stiramento.

GLI ALTRI – Semplice affaticamento per Adakanye e Jony, che torneranno ad allenarsi regolarmente già alla ripresa di mercoledì. Così come Lulic che, dopo aver rimediato una botta da Vavro, è pronto a tornare a disposizione dell’allenatore. Strakosha e Proto sono ormai pronti per lavorare a pieno regime. L’albanese era reduce da due mesi out a causa di un infortunio al tendine d’Achille, mentre l’ex Olympiacos non ha mai giocato in amichevole per alcuni problemi fisici. A Formello si rivedrà finalmente anche Berisha, al termine di un calvario che l’ha tenuto lontano dal campo per lungo tempo. Più lunghi i tempi per Lukaku.