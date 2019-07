Lazio, ultimo giorno ad Auronzo: il programma prima della partenza per Marienfeld

Si chiude oggi il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore: ecco il programma prima della partenza per Marienfeld

Il ritiro della Lazio ad Auronzo dei Cadore è praticamente terminato. Questo pomeriggio, subito dopo l’amichevole contro il Mantova, la squadra rientrerà nella Capitale. I calciatori, riporta il Corriere dello Sport, saranno liberi di partire come e quando partire, decidendo di approfittare o meno del volo organizzato dalla società a Venezia. Tornato a Roma, il gruppo avrà a disposizione tre giorni di riposo: gli allenamenti riprenderanno, infatti, solamente il 31 luglio a Formello. I biancocelesti rimarranno nel proprio quartier generale fino al 3 agosto, quando partiranno alla volta di Marienfeld, sede della seconda parte del ritiro pre-campionato. In mezzo sono state fissate due amichevoli: una il 2 agosto in Inghilterra contro il Bournemouth, e l’altra il giorno dopo in Germania contro il Padeborn.