Il Messaggero fa il punto della situazione sul mercato in uscita della Lazio.

Il trasferimento di Muriqi alla Lazio potrebbe essere il preludio alla cessione di Caicedo. Anche se Simone Inzaghi spera di trattenere il “Panterone”, che ieri ha compiuto 32 anni. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Sempre calda le pista Fares, esterno sinistro della Spal. In uscita Bastos: raggiunta l’intesa con il Basaksehir per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro. L’eventuale cessione potrebbe riaprire il

discorso per Kumbulla dell’Hellas Verona.