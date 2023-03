Lazio, chiusura della Curva Nord in vista del derby? La decisione della FIGC. Il rischio per i tifosi capitolini è quello di veder chiuso il settore, come avvenuto già in occasione della sfida con l’Empoli

Secondo quanto riportato da Il Messaggero l’indagine in corso fatta dalla Procura della Figc sui presunti cori di matrice antisemita intonati da alcuni tifosi della Lazio a margine della partita contro il Napoli, non riuscirà a concludersi prima del derby del 19 marzo.

Garantendo così l’apertura della Curva Nord per la sfida tra Lazio e Roma ed evitando eventuali restrizioni. Il rischio per i tifosi capitolini, però, sarebbe quello di veder chiuso il settore, come avvenuto già in occasione della partita contro l’Empoli.