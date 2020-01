Lazio, Riccardo Cucchi ha commentato la vittoria dei biancocelesti contro il Brescia al Rigamonti su Twitter

Il 2020 è iniziato da cinque giorni e i laziali hanno già vissuto delle emozioni al cardiopalma: il match di oggi al Rigamonti ha visto la Lazio vincere in rimonta contro un buon Brescia. Tantissima la gioia per la doppietta di Immobile che fa portare a casa tre punti d’oro. Ecco cos’ha detto Riccardo Cucchi, voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto, su Twitter poco prima della fine del match:

«Partita non facile per la Lazio perché il Brescia l’ha giocata e ha calciatori come Tonali e Balotelli che possono sempre sorprendere. Ma la Lazio ha imparato a crederci sino alla fine. E nove vittorie consecutive sono davvero tante.»