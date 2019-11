Lazio, Cucchi incorona Luis Alberto: «L’assist per Correa da ricordare. Vittoria non scontata!»

Riccardo Cucchi, storico radiocronista di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ ha commentato il match di ieri tra Milan e Lazio

Riccardo Cucchi, storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’, oltre che tifoso biancoceleste, ha commentato il match di ieri tra Milan e Lazio. Di seguito, le parole pubblicate sul proprio profilo Twitter: «Grande prestazione di Luis Alberto. L’assist per Correa da ricordare. Vittori importante per la Lazio e tutt’altro che scontata. Il Milan ha giocato e ha mostrato segnali di crescita evidenti». Queste parole si sommano a quelle espresse al termine dei primi 45′ di gioco: «Partita aperta e divertente. 100 gol per Immobile che ne primi 45 difende, segna e regala assist».