Lazio, Cucchi: «Non condivido le posizioni di Diaconale e di Tare»

Lazio, Riccardo Cucchi ha espresso il suo pensiero su tanto detto in questi giorni da Arturo Diaconale e dal ds Tare

Riccardo Cucchi prende posizione in merito a quanto detto tra ieri e oggi dal portavoce della Lazio Diaconale e dal ds Igli Tare.

«Entrambe legittime le posizioni di chi vorrebbe giocare a emergenza finita e in sicurezza, anche in estate, e di chi vorrebbe chiuderla qua. Ma non condivido le posizioni di Diaconale e il riferimento alle vittime nelle parole di Tare. Da appassionato di calcio e di Lazio».

