Cruciani: «Fischi a de Vrij? Non li capisco. Scudetto? 10% Lazio…»

Cruciani, il noto giornalista e tifoso della Lazio ha detto la sua sulla corsa scudetto e sulle percentuali di vittoria dei biancocelesti

La Lazio vola sempre più in alto ma in molti rimangono con i piedi per terra. Tra di loro c’è anche Giuseppe Cruciani che ieri, ospite a Tiki Taka, ha detto la sua in merito.

«Le mie possibilità Scudetto sono 50% alla Juventus, 40% all’Inter e 10% alla Lazio. Siamo in ottima posizione per arrivare tra le prime quattro. Per lo Scudetto però abbiamo di fronte due corrazzate che hanno speso centinaia di milioni di euro. Per me il giocatore fondamentale della Lazio è Acerbi. Pur essendo in diffida da 7-8 giornate riesce a non beccare il giallo».

DE VRIJ – «Questa cosa dei fischi a de Vrij non la capisco. Che responsabilità ha il giocatore nell’approdo all’Inter? Lotito non gli ha rinnovato il contratto e lui è andato a giocare in nerazzurro».