Lazio Crotone, Calil: «Gara complicata. Immobile sarà il protagonista»

L’ex attaccante del Crotone Caetano Calil è intervenuto sui canali social del club biancoceleste per presentare la sfida di domani

112 presenze e 30 goal con la maglia del Crotone per Caetano Calil, che sui social del club biancoceleste ha risposto a delle domande in vista del match di venerdì che vede sfidarsi Lazio e Crotone.

«Mi aspetto una gara complicata per entrambe le formazioni, in palio ci sono punti pesanti. Per la Champions e per la salvezza. Simy viene da una doppietta, ma credo che questa sarà la gara perfetta per Ciro Immobile».