Lazio, numeri impietosi in attacco: quattro partite senza segnare come vent’anni fa. Il curioso dato

Lazio, l’attacco biancoceleste è in crisi: così pochi gol non si vedevano da oltre vent’anni. La curiosa statistica

La Lazio ha ritrovato solidità difensiva, ma ora serve far ripartire l’attacco. Dopo sette giornate, i biancocelesti hanno chiuso senza segnare in quattro occasioni: un dato che non si registrava da oltre vent’anni. L’ultimo avvio simile risale infatti alle stagioni 1993-94, con Zoff, e 2001-02, con Zaccheroni, quando la squadra rimase a secco in cinque delle prime sette gare.

Il confronto con lo scorso anno è eloquente: con Baroni in panchina, la Lazio aveva realizzato 14 gol (media di 2 a partita), mentre oggi, con Sarri, il bottino è di 10 reti, di cui ben 7 concentrate contro Verona e Torino, come sottolineato da Il Corriere dello Sport.

Sul piano difensivo, però, il miglioramento è evidente: già tre clean sheet e 7 gol subiti, contro i 10 incassati nello stesso periodo della passata stagione, quando i biancocelesti non avevano ancora mai mantenuto la porta inviolata.

