 Infortunio Cancellieri, Sarri perde un'altra pedina fondamentale: stop confermato, ecco le sue condizioni
14 minuti ago

Cancellieri Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Cancellieri

Infortunio Cancellieri, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri perde una pedina dal suo scacchiere: confermato lo stop, ecco i tempi di recupero

La Lazio continua a fare i conti con gli infortuni in questo avvio di stagione complicato. L’ultimo stop riguarda Mattia Cancellieri, che ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Gli esami hanno confermato il problema muscolare e lo staff medico biancoceleste ha stimato uno stop di circa venti giorni.

Il calendario non gioca a favore dell’esterno offensivo: il 9 novembre la Lazio sarà attesa a San Siro dall’Inter, ma la possibilità di rivederlo in campo già in quella data appare remota. Per anticipare i tempi servirebbe infatti un recupero lampo, difficile da immaginare in una situazione del genere.

Molto più probabile, invece, che il rientro avvenga dopo la sosta per le nazionali. L’obiettivo realistico è la sfida del 23 novembre contro il Lecce all’Olimpico, quando Cancellieri dovrebbe tornare a disposizione di Sarri per dare nuova linfa a un reparto offensivo che, in questo avvio di stagione, ha già dovuto fare i conti con diverse defezioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

