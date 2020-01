Lazio, Crespo si complimenta con Immobile

Il bomber campano eguaglia il suo record di sette doppiette: come lui solo Crespo. L’argentino si complimenta su Twitter

Immobile segna e porta la Lazio alla vittoria ancora una volta. Ciro mette lo zampino anche nella partita di oggi.

Il numero diciassette biancoceleste raggiunge le sette doppiette ed eguaglia il suo stesso record del 2017/18. In ciò c’era riuscito solo un attaccante in tutta la storia del club: Hernan Crespo. L’argentino su Twitter si è complimentato con King Ciro. Immobile sta facendo le fortune della Lazio grazie alle sue reti ed ora nessuno si può esimere dall’incoronarlo come migliore.