Argentina, candidato anche l’ex biancoceleste Hernan Crespo per la panchina del «Ciclon»

Un nuovo allenatore da prendere durante la sessione di calciomercato di gennaio: questo è l’obiettivo del San Lorenzo.

Come riporta la CNN argentina infatti, tra i nomi candidati a sedere sulla panchina sono Ramon Diaz, già due volte allenatore della squadra ed Hernan Crespo, al momento svincolato dal Banfield. Chissà che a breve non vedremo l’argentino di nuovo ad allenare in panchina.