Lazio, aumentano i costi per le società di Lotito: i dettagli dal bilancio

News

Lotito
Dc Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Lazio, il bilancio evidenzia un incremento dei costi verso le società del presidente biancoceleste Claudio Lotito: i dettagli

Il tema dei rapporti economici tra la Lazio e le società riconducibili a Claudio Lotito torna puntualmente a ogni bilancio. La relazione finanziaria al 30 giugno 2025, riportata da Calcio e Finanza e ripresa dal Corriere dello Sport, offre infatti nuovi dettagli sulle spese sostenute dal club.

Nel corso dell’esercizio 2025, chiuso con una perdita di 17,1 milioni di euro, la Lazio ha destinato 6,7 milioni ai servizi forniti dalle aziende del presidente, una cifra in lieve aumento rispetto ai 6,38 milioni del 2023-24, determinata da voci di costo differenti rispetto alla stagione precedente.

Le spese riguardano diversi ambiti operativi, che spaziano dalla manutenzione del centro sportivo di Formello al servizio mensa quotidiano e durante i ritiri, dal supporto informatico alla gestione del magazzino tecnico, fino ai servizi finanziari, alla vigilanza e alla sanificazione.

